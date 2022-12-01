Ерохов пропустит прыжковый турнир по фигурному катанию в Санкт-Петербурге

Виктория Буцаева, тренер фигуриста Алексея Ерохова, рассказала, почему её подопечный пропустит чемпионат России по прыжкам.

«Лёша перед этапом в Перми болел, у нас было буквально несколько дней для того, чтобы хоть как-то восстановиться. Приехав из Перми, мы поняли, что он ещё не до конца долечен. Надо сейчас долечиться и готовиться уже к чемпионату России», — цитирует Буцаеву ТАСС.

Ерохов завоевал серебряную медаль на этапе Гран-при России в Сочи. Фигурист стал четвёртым на этапе турнира в Перми.

Чемпионат России по прыжкам пройдёт с 3 по 4 декабря в Санкт-Петербурге. Чемпионат России по фигурному катанию состоится в Красноярске с 20 по 25 декабря.

Ранее Татьяна Тарасова призвала проводить чемпионаты мира по фигурному катанию в России.