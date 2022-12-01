Куница: не все фигуристки уровня Косторной решились бы на парное катание

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Фигурист Георгий Куница высказался о возможном переходе Алёны Косторной из одиночного в парное катание.

«Алёна — большая молодец, быстро схватывает, ничего не боится, особенно не боится пробовать новое. Честно, мало девочек из одиночного катания такого уровня решились бы попробовать себя в паре, мне так кажется. Это очень страшно», — цитирует Куницу «Спорт-Экспресс».

По его словам, самое страшное и сложное — довериться человеку.

«Надеюсь, Алёна мне доверяет. Если мы уже делаем некоторые довольно непростые элементы, то, думаю, доверяет», — добавил Куница.

Косторная и Куница 25 ноября выступили на открытии катка на ВДНХ в Москве.

19-летняя Косторная является чемпионкой Европы 2020 года.

Ранее Татьяна Тарасова призвала проводить чемпионаты мира по фигурному катанию в России.

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