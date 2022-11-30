Матыцин видит позитивные перспективы в вопросе восстановления прав ВФЛА

Министр спорта Олег Матыцин высказался о возможном восстановлении членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

«Представители рабочей группы World Athletics отмечают прогресс в деятельности ВФЛА по восстановлению в организации. За это время при поддержке Минспорта России была выстроена эффективная система работы федерации, и сейчас она оценена со стороны World Athletics», — цитирует Матыцина РИА Новости.

По его словам, ВФЛА на постоянной основе совершенствует антидопинговую деятельность — во главу угла ставится культура чистого спорта, которая поддерживается спортсменами, тренерами, специалистами, руководством федерации.

«Мы видим позитивные перспективы в вопросе восстановления прав ВФЛА и рассчитываем на дальнейший конструктивный диалог по рассмотрению итогов реализации дорожной карты», — заключил Матыцин.

World Athletics планирует восстановить членство ВФЛА в марте 2023 года. 30 ноября ассоциация продлила отстранение российских и белорусских легкоатлетов от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Международный олимпийский комитет (МОК) в сентябре оставил в силе санкции в отношении российских спортсменов. Организация рекомендовала спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов.

Ранее Ильгар Мамедов назвал отстранение россиян самым большим кризисом в истории фехтования.





