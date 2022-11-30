Измайлов: «Пари НН» найдёт главного тренера до первых сборов в январе

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов рассказал, когда будет назначен новый главный тренер нижегородского клуба.

«Сейчас у команды отпуск, поэтому у нас есть время, чтобы выбрать. До первых сборов, которые начнутся 8 января, главный тренер обязательно будет», — цитирует Измайлова Sport24.

По его словам, имя нового главного тренера будет известно в течение декабря.

«Не буду говорить, сколько кандидатов рассматриваем, но они есть. Мы пока не определились с главным тренером, переговоры в полном разгаре», — добавил Измайлов.

Михаил Галактионов покинул пост главного тренера «Пари НН» и перешёл в столичный «Локомотив». Специалист возглавил нижегородскую команду по окончании сезона-2021/22 после ухода Александра Кержакова. «Пари НН» с 19 очками располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что Гаранин является одним из кандидатов на пост главного тренера «Пари НН».