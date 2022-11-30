Свищёв — о возможном восстановлении ВФЛА в марте: надежда умирает последней

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о возможном восстановлении членства в World Athletics Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в марте 2023 года.

«Надежда умирает последней, но веры нашим иностранным партнёрам, если их так можно назвать, на самом деле не много. Мы уже не раз наблюдали за множественными изменениями в федерации», — цитирует Свищёва «Матч ТВ».

По его словам, лёгкая атлетика постоянно находится в нестабильном положении.

«И, конечно, никого из нас это не устраивает. В первую очередь страдают спортсмены. У нас прекрасные легкоатлеты, и сейчас растёт потрясающая молодёжь», — добавил депутат.

Президент Всемирной легкоатлетической ассоциации Себастьян Коу сообщил, что World Athletics планирует восстановить статус ВФЛА в марте 23 года.

World Athletics 30 ноября продлила отстранение российских и белорусских легкоатлетов от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Международный олимпийский комитет (МОК) в сентябре оставил в силе санкции в отношении российских спортсменов. Организация рекомендовала спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов.

Ранее Ильгар Мамедов назвал отстранение россиян самым большим кризисом в истории фехтования.