В «Зените» не исключили проведения матчей с европейскими клубами вместо турнира в Абу-Даби

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что петербургский клуб может провести товарищеские матчи против европейских команд вместо участия в турнире в Абу-Даби.
В «Зените» не исключили проведения матчей с европейскими клубами вместо турнира в Абу-Даби
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«У нас уже достаточный выбор команд для спарринга. Есть ли среди них европейские команды? Скоро узнаете», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

Накануне Медведев рассказал, что «Зенит» не выступит на зимнем турнире в Абу-Даби. Петербургский клуб проведёт сбор с 1 по 14 февраля в ОАЭ.

Турнир в Абу-Даби пройдёт с 1 по 11 февраля 2023 года. Президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что своё участие предварительно подтвердили московский «Спартак», «Краснодар» и «Ростов».

«Зенит» проведёт товарищеский матч с «Сепаханом»  3 февраля 2023 года на стадионе «Накш-э Джахан».

«Зенит» с 42 очками по итогам 17 туров лидирует в чемпионате России. Далее расположились «Спартак» (36 очков) и «Ростов» (35).

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о стоимости российских игроков.

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