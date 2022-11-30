Семак: цены на российских игроков абсолютно завышены

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о стоимости российских игроков.
Семак: цены на российских игроков абсолютно завышены
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«Цены на российских игроков абсолютно завышены. Мы понимаем, что мы можем покупать иностранцев, которые будут выше уровнем, чем российские, за одинаковую стоимость», — рассказал Семак телеканалу «Россия 24».

Напомним, что по итогам первого круга «Зенит» лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав в 17 матчах 42 очка. Команда является действующим чемпионом страны.

Ранее в «Зените» опровергли информацию о том, что клуб не поедет на предсезонный турнир из-за драки со «Спартаком».

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