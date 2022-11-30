В «Зените» опровергли информацию о том, что клуб не поедет на предсезонный турнир из-за драки со «Спартаком»

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию, что клуб не поедет на предсезонный турнир из-за драки в матче со «Спартаком».
В «Зените» опровергли информацию о том, что клуб не поедет на предсезонный турнир из-за драки со «Спартаком»
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«Новость о том, что мы не поедем на предсезонный турнир из-за стычки игроков «Зенита» и «Спартака», не соответствует действительности. Причина — место проведения: не Дубай, а Абу-Даби», — цитирует Медведева Sport24.

В матче шестого тура Кубка России футболисты «Спартака» и «Зенита» устроили массовую драку.

У красно-белых после драки были удалены Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов, у «Зенита» — Вильмар Барриос, Малком и Родригао.

Ранее известный российский комментатор Дмитрий Губерниев назвал Салихову проигравшей стороной после её слов о «Зените».

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