В «Зените» опровергли информацию о том, что клуб не поедет на предсезонный турнир из-за драки со «Спартаком»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию, что клуб не поедет на предсезонный турнир из-за драки в матче со «Спартаком».

«Новость о том, что мы не поедем на предсезонный турнир из-за стычки игроков «Зенита» и «Спартака», не соответствует действительности. Причина — место проведения: не Дубай, а Абу-Даби», — цитирует Медведева Sport24.

В матче шестого тура Кубка России футболисты «Спартака» и «Зенита» устроили массовую драку.

У красно-белых после драки были удалены Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов, у «Зенита» — Вильмар Барриос, Малком и Родригао.

Ранее известный российский комментатор Дмитрий Губерниев назвал Салихову проигравшей стороной после её слов о «Зените».