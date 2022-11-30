World Athletics планирует восстановить членство ВФЛА в марте 2023 года

Президент Всемирной легкоатлетической ассоциации Себастьян Коу сообщил, когда World Athletics планирует восстановить в правах Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА).

«Рабочая группа доложила, что есть прогресс по восстановлению. Окончательная рекомендация будет дана в марте 2023 года, и она будет заключаться в рекомендации восстановить статус ВФЛА», — цитирует Коу РИА Новости.

World Athletics 30 ноября продлила отстранение российских и белорусских легкоатлетов от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Международный олимпийский комитет (МОК) в сентябре оставил в силе санкции в отношении российских спортсменов. Организация рекомендовала спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов.

Ранее Ильгар Мамедов назвал отстранение россиян самым большим кризисом в истории фехтования.