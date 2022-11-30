World Athletics продлила отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований

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Глава World Athletics Себастьян Коу заявил, что организация продлила отстранение российских и белорусских легкоатлетов от международных соревнований из-за ситуации на Украине.
World Athletics продлила отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований
  • РИА Новости

«Санкции, исключающие спортсменов из России и Белоруссии, остаются в силе до особого распоряжения», — рассказал Коу на пресс-конференции по итогам совета World Athletics.

8 сентября Международный олимпийский комитет (МОК) оставил в силе санкции в отношении российских спортсменов. Организация рекомендовала спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее Мамедов назвал отстранение россиян самым большим кризисом в истории фехтования.

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