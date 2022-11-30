Sport24: ЭСК поддержал все решения судьи, кроме неудаления Промеса в матче Кубка России «Зенит» — «Спартак»

Короткая ссылка
Экспертно-судейская комиссия поддержала все решения судьи Владимира Москалёва, кроме неудаления полузащитника красно-белых Квинси Промеса в матче Кубка России «Зенит» — «Спартак».
Sport24: ЭСК поддержал все решения судьи, кроме неудаления Промеса в матче Кубка России «Зенит» — «Спартак»
  • РИА Новости

«Зенит» просил рассмотреть четыре эпизода. По трём: удалениям Малкома, Барриоса и неудалению Умярова отказано в претензии. Одну претензию — неудаление Промеса — ЭСК удовлетворила, сообщает Sport24.

В матче шестого тура Кубка России футболисты «Спартака» и «Зенита» устроили массовую драку. Встреча завершилась вничью (0:0) в основное время. По пенальти сильнее оказались футболисты «Зенита» (4:2).

У красно-белых после драки были удалены Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов, у «Зенита» — Вильмар Барриос, Малком и Родригао.

Ранее в «Зените» опровергли информацию о том, что клуб не поедет на предсезонный турнир из-за драки со «Спартаком».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить