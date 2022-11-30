Sport24: ЭСК поддержал все решения судьи, кроме неудаления Промеса в матче Кубка России «Зенит» — «Спартак»

Экспертно-судейская комиссия поддержала все решения судьи Владимира Москалёва, кроме неудаления полузащитника красно-белых Квинси Промеса в матче Кубка России «Зенит» — «Спартак».

«Зенит» просил рассмотреть четыре эпизода. По трём: удалениям Малкома, Барриоса и неудалению Умярова отказано в претензии. Одну претензию — неудаление Промеса — ЭСК удовлетворила, сообщает Sport24.

В матче шестого тура Кубка России футболисты «Спартака» и «Зенита» устроили массовую драку. Встреча завершилась вничью (0:0) в основное время. По пенальти сильнее оказались футболисты «Зенита» (4:2).

У красно-белых после драки были удалены Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов, у «Зенита» — Вильмар Барриос, Малком и Родригао.

Ранее в «Зените» опровергли информацию о том, что клуб не поедет на предсезонный турнир из-за драки со «Спартаком».