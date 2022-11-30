В «Оренбурге» довольны игрой команды в первой части сезона

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о итогах первой части сезона.

«Можно сказать, что немного выдохнули, но вся работа ещё впереди. Конечно, всегда хочется большего. В целом, мы довольны игрой. Марцел сказал, что ожидал, что дела будут чуть хуже, но сейчас имеем то, что имеем», — цитирует Андреева «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что команда на данный момент играет хорошо.

После 17 туров чемпионата России оренбургский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 25 очков.

Ранее Андреев сообщил, что клуб намерен выкупать форварда «Спартака» Степана Оганесяна.