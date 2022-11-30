В «Оренбурге» довольны игрой команды в первой части сезона

Короткая ссылка
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о итогах первой части сезона.
В «Оренбурге» довольны игрой команды в первой части сезона
  • Gettyimages.ru

«Можно сказать, что немного выдохнули, но вся работа ещё впереди. Конечно, всегда хочется большего. В целом, мы довольны игрой. Марцел сказал, что ожидал, что дела будут чуть хуже, но сейчас имеем то, что имеем», — цитирует Андреева «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что команда на данный момент играет хорошо.

После 17 туров чемпионата России оренбургский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 25 очков.

Ранее Андреев сообщил, что клуб намерен выкупать форварда «Спартака» Степана Оганесяна.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить