«Оренбург» намерен выкупить Оганесяна у «Спартака»

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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что клуб намерен выкупать форварда «Спартака» Степана Оганесяна.
«Оренбург» намерен выкупить Оганесяна у «Спартака»
  • Gettyimages.ru

«Если у нас будет возможность выкупить Оганесяна зимой, то будем это делать. Если нет, то летом точно будем общаться со «Спартаком» по поводу Оганесяна», — цитирует Андреева «РБ Спорт».

29 июня Оганесян перешёл из «Спартака» в «Оренбург» на правах аренды. В сезоне-2021/22 нападающий выступал за «Спартак-2» в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и сыграл в 35 матчах, в которых забил шесть мячей. В текущем сезоне форвард принял участие в 15 матчах во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее спортивный директор «Оренбурга» сообщил, что клуб не рассматривает варианты продажи игроков.

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