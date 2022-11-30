Лисин не смог переизбраться на пост президента Международной федерации спортивной стрельбы

Действующий президент Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) россиянин Владимир Лисин не смог одержать победу на выборах, уступив вице-президенту организации итальянцу Лучано Росси.

Выборы главы ISSF прошли в Египте. За Росси отдали 136 голосов, за Лисина — 127.

Лисин возглавлял организацию с 2018 года.

Ранее сообщалось, что чемпионат мира по стрельбе 2023 года перенесён из России в Азербайджан.