Чемпионат мира по стрельбе 2023 года перенесён из России в Азербайджан

Исполнительный комитет Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) принял решение лишить Россию права проведения чемпионата мира по стрельбе 2023 года.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В 2021 году комитет ISSF принял решение о переносе турнира с 2022 на 2023 год в связи с вердиктом Спортивного арбитражного суда от декабря 2020-го.

7 марта исполком организации отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах. Россия также потеряла право проведения ЧЕ по пулевой и стендовой стрельбе в августе и сентябре минувшего года.

Соревнования перенесены в Азербайджан. Даты проведения: с 14 по 31 августа 2023 года.

Ранее Минспорт России приостановил действие государственной аккредитации Стрелкового союза РФ.