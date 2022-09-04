военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Чемпионат мира по стрельбе 2023 года перенесён из России в Азербайджан

Короткая ссылка
Исполнительный комитет Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) принял решение лишить Россию права проведения чемпионата мира по стрельбе 2023 года.
Чемпионат мира по стрельбе 2023 года перенесён из России в Азербайджан
  • Gettyimages.ru
  • © VCG

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В 2021 году комитет ISSF принял решение о переносе турнира с 2022 на 2023 год в связи с вердиктом Спортивного арбитражного суда от декабря 2020-го.

7 марта исполком организации отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах. Россия также потеряла право проведения ЧЕ по пулевой и стендовой стрельбе в августе и сентябре минувшего года.

Соревнования перенесены в Азербайджан. Даты проведения: с 14 по 31 августа 2023 года.

Ранее Минспорт России приостановил действие государственной аккредитации Стрелкового союза РФ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить