Кузьмичёв: в 2023 году «Локомотив» выправит ситуацию и будет радовать игрой болельщиков

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Защитник «Локомотива» Иван Кузьмичёв считает, что столичный клуб сможет исправить турнирное положение.
Кузьмичёв: в 2023 году «Локомотив» выправит ситуацию и будет радовать игрой болельщиков
  • РИА Новости

«Я думаю, чтобы достичь максимального результата, клуб должен работать как единое целое. Верю, в следующем году совместными усилиями мы выправим ситуацию и будем радовать нашей игрой болельщиков», — цитирует Кузьмичёва Sport24.

После 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» с 13 очками занимает 14-е место. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» с 42 очками.

Команду возглавляет Михаил Галактионов. Тренер будет совмещать должности в клубе и в молодёжной сборной России.

Ранее нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев оценил выступление команды в первой половине сезона-2022/23.

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