Кузьмичёв: в 2023 году «Локомотив» выправит ситуацию и будет радовать игрой болельщиков
- РИА Новости
«Я думаю, чтобы достичь максимального результата, клуб должен работать как единое целое. Верю, в следующем году совместными усилиями мы выправим ситуацию и будем радовать нашей игрой болельщиков», — цитирует Кузьмичёва Sport24.
После 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» с 13 очками занимает 14-е место. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» с 42 очками.
Команду возглавляет Михаил Галактионов. Тренер будет совмещать должности в клубе и в молодёжной сборной России.
Ранее нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев оценил выступление команды в первой половине сезона-2022/23.