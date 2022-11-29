Иван Игнатьев: я был бы глупцом, если бы не верил в «Локомотив»

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев оценил выступление команды в первой половине сезона-2022/23.

«Ни один игрок «Локомотива» не может быть доволен первой частью сезона. Я был бы глупцом, если бы не верил в «Локомотив»! Я верю, что выберемся из этой ситуации», — цитирует Игнатьева «Чемпионат».

После 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» с 13 очками занимает 14-е место. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» с 42 очками.

Команду возглавляет Михаил Галактионов. Тренер будет совмещать должности в клубе и в молодёжной сборной России.

Ранее «Локомотив» объявил о назначении нового спортивного директора.