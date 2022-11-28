«Локомотив» объявил о назначении нового спортивного директора

Дмитрий Ульянов назначен спортивным директором «Локомотива».

Об этом сообщается на официальном сайте железнодорожников.

Ульянов работал в структуре футбольного клуба «Химки» спортивным и генеральным директором.

Напомним, что 13 ноября Галактионов подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2023/24. Тренер будет совмещать должности в клубе и в молодёжной сборной России.

После 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» с 13 очками занимает 14-е место. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» с 42 очками.

Ранее Галактионов рассказал, как принял решение возглавить московскую команду.