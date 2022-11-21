Галактионов: решение покинуть «Пари НН» было непростым

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, как принял решение возглавить московскую команду.

«Безусловно, это решение было непростым. Но для меня это новый вызов. Когда поступило предложение от «Локомотива», решил, что надо пробовать», — приводит слова Галактионова пресс-служба московского клуба.

Напомним, что 13 ноября Галактионов подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2023/24. Тренер будет совмещать должности в клубе и в молодёжной сборной России.

После 17-го тура Российской премьер-лиги «Локомотив» с 13 очками занимает 14-е место. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» с 42 очками.

Ранее сообщалось, что «Пари НН» рассматривает кандидатуру Владислава Радимова на пост главного тренера команды.