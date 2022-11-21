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Галактионов: решение покинуть «Пари НН» было непростым

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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, как принял решение возглавить московскую команду.
Галактионов: решение покинуть «Пари НН» было непростым
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Безусловно, это решение было непростым. Но для меня это новый вызов. Когда поступило предложение от «Локомотива», решил, что надо пробовать», — приводит слова Галактионова пресс-служба московского клуба.

Напомним, что 13 ноября Галактионов подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2023/24. Тренер будет совмещать должности в клубе и в молодёжной сборной России.

После 17-го тура Российской премьер-лиги «Локомотив» с 13 очками занимает 14-е место. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» с 42 очками.

Ранее сообщалось, что «Пари НН» рассматривает кандидатуру Владислава Радимова на пост главного тренера команды.

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