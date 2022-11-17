Sport24: «Пари НН» может назначить главным тренером Радимова

«Пари НН» рассматривает кандидатуру Владислава Радимова на пост главного тренера команды.

Об этом сообщает Sport24. Последним местом работы Радимова был «Зенит-2», который он тренировал с 2018 по 2022 год.

Напомним, что в ноябре Михаил Галактионов объявил об уходе с поста главного тренера «Пари НН» и возглавил «Локомотив».

«Пари НН» с 19 очками располагается на 12-й позиции в турнирной таблице РПЛ.

Ранее спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов прокомментировал возможное назначение Леонида Слуцкого главным тренером команды.