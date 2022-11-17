Sport24: «Пари НН» может назначить главным тренером Радимова
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Об этом сообщает Sport24. Последним местом работы Радимова был «Зенит-2», который он тренировал с 2018 по 2022 год.
Напомним, что в ноябре Михаил Галактионов объявил об уходе с поста главного тренера «Пари НН» и возглавил «Локомотив».
«Пари НН» с 19 очками располагается на 12-й позиции в турнирной таблице РПЛ.
Ранее спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов прокомментировал возможное назначение Леонида Слуцкого главным тренером команды.