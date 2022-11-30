Тарасова — о призыве Баха: его сказки не интересуют
- РИА Новости
«Если хочется сказок, почитайте Пушкина. Эти сказки актуальны всегда. А сказки Томаса Баха никого не интересуют, хоть он их регулярно рассказывает», — цитирует Тарасову Sport24.
29 ноября Бах призвал спортивные организации продолжать соблюдать рекомендации МОК в отношении России.
Напомним, что в сентябре глава МОК предложил допустить российских спортсменов к участию в международных стартах, но под нейтральным флагом и только в том случае, если они дистанцируются от ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что Томас Бах заразился коронавирусной инфекцией.