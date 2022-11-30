Тарасова — о призыве Баха: его сказки не интересуют

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новое заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в отношении российских спортсменов.
Тарасова — о призыве Баха: его сказки не интересуют
  • РИА Новости

«Если хочется сказок, почитайте Пушкина. Эти сказки актуальны всегда. А сказки Томаса Баха никого не интересуют, хоть он их регулярно рассказывает», — цитирует Тарасову Sport24.

29 ноября Бах призвал спортивные организации продолжать соблюдать рекомендации МОК в отношении России.

Напомним, что в сентябре глава МОК предложил допустить российских спортсменов к участию в международных стартах, но под нейтральным флагом и только в том случае, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Томас Бах заразился коронавирусной инфекцией.

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