Президент МОК Бах заразился коронавирусом

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заразился коронавирусной инфекцией.

По информации Inside the Games, глава МОК планировал присутствовать на открытии форума Глобальной ассоциации международных спортивных федераций в Лозанне, но теперь он примет участие с онлайн-обращением.

30 сентября глава Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее Александр Большунов заявил, что на Западе должны перестать во всём обвинять русских.