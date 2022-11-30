Камоцци: РФС стоит рассмотреть опцию с переходом в Азиатскую конфедерацию

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал возможный переход Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (AFK).

«Думаю, РФС стоит рассмотреть опцию с переходом в Азиатскую конфедерацию, это неплохой вариант. Во всяком случае, это намного лучше, чем вечное ожидание и отсутствие международной практики», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

УЕФА исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Сборная России в ноябрьских товарищеских матчах сыграла вничью с командами Таджикистана и Узбекистана. Обе игры завершились со счётом 0:0. В сентябре подопечные Валерия Карпина обыграли сборную Киргизии (2:1). Игры шли в зачёт рейтинга ФИФА.

Ранее бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили посоветовал сборной России играть в Азиатской конфедерации футбола.