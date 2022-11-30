Агент Шпинёв: у Мухина всё хорошо и прекрасно в ЦСКА, достойно конкурирует и смотрится

Агент полузащитника ЦСКА Максима Мухина Вадим Шпинёв высказался об игре своего клиента.

«У Мухина всё хорошо и прекрасно в ЦСКА, у него действующий контракт, он провёл больше половины всех матчей за команду. На этой позиции играют два легионера, но Максим достойно конкурирует и смотрится», — цитирует Шпинёва Metaratings.ru.

20-летний Мухин начинал профессиональную карьеру в «Локомотиве», а в 2021 году перешёл в ЦСКА. В составе армейцев он провёл 44 матча во всех турнирах, отметившись тремя результативными передачами. В нынешнем сезоне Максим выходил в 15 встречах и провёл на поле суммарно 1148 минут.

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