Чалов заявил, что хочет выиграть титул с ЦСКА и уехать в топ-чемпионат
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«Мотивация — выиграть что‑то с ЦСКА, показать себя в России и уехать в топ‑чемпионат», — приводит слова Чалова «Матч ТВ».
Нападающий рассказал, наметил ли для себя количественные рубежи по числу голов в сезоне.
«Нет. Я нападающий, хочу забивать в каждой игре, но конкретного числа не намечал», — сказал он.
В нынешнем сезоне 24-летний россиянин забил 11 мячей и отдал две результативные передачи в 21 матче за армейцев. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2024 года.
После 17 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 29 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. В Кубке России подопечные Владимира Федотова набрали 13 очков и со второго места в группе D вышли в плей-офф.
Ранее защитник ЦСКА Милан Гайич отреагировал на спор комментатора Константина Генича с Чаловым.