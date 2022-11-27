Чалов заявил, что хочет выиграть титул с ЦСКА и уехать в топ-чемпионат

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал о своей мотивации в московском клубе.

«Мотивация — выиграть что‑то с ЦСКА, показать себя в России и уехать в топ‑чемпионат», — приводит слова Чалова «Матч ТВ».

Нападающий рассказал, наметил ли для себя количественные рубежи по числу голов в сезоне.

«Нет. Я нападающий, хочу забивать в каждой игре, но конкретного числа не намечал», — сказал он.

В нынешнем сезоне 24-летний россиянин забил 11 мячей и отдал две результативные передачи в 21 матче за армейцев. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2024 года.

После 17 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 29 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. В Кубке России подопечные Владимира Федотова набрали 13 очков и со второго места в группе D вышли в плей-офф.

Ранее защитник ЦСКА Милан Гайич отреагировал на спор комментатора Константина Генича с Чаловым.