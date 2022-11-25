Гайич — о споре Генича с Чаловым: буду рад посмотреть, как комментатор выполнит своё обещание
«Очень удивлён, что кто-то сомневается, что нападающий ЦСКА сможет просто забить столько мячей за сезон, не говоря уже о том, чтобы присовокупить к ним ещё и передачи. Буду рад посмотреть, как Генич выполнит своё обещание (Чалов уже набрал 11 очков. — RT)», — сказал Гайич в интервью RT.
Защитник рассказал, заключал ли он какое-нибудь пари.
«Не поверите, но успели поспорить с Бактиёром Зайнутдиновым, сколько мячей и с какой позиции мы забьём. Результативные передачи также считаем. Посмотрим, кто в итоге получит награду, но пока я лидирую», — сказал он.
Ранее Гайич рассказал, хотел ли созвониться с полузащитником «Спартака» Романом Зобниным после дерби.