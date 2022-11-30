Sport24: «Динамо» и «Краснодар» проявляют интерес к защитнику «Куябы» Хоакиму

Бразильский защитник «Куябы» Хоаким Перейра может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Динамо» и «Краснодар» проявляют интерес к защитнику «Куябы» Хоакиму, сообщает Sport24.

Уточняется, что к игроку также есть интерес от клубов из Серии А.

Хоаким присоединился к «Куябе» в 2021 году. Защитник провёл за бразильский клуб 28 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ранее вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал, что матчи чемпионата мира в Катаре смотрит без особого интереса.