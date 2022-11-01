Лещук: трачу время впустую — смотрю ЧМ-2022

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал, что матчи чемпионата мира в Катаре смотрит без особого интереса.

«Трачу время впустую, смотрю мундиаль… Просто включаю матчи на фоне и занимаюсь своими делами. Могу глянуть интересные игры, но ещё ни разу не посмотрел все 90 минут какого-то матча», — цитирует Лещука «РБ Спорт».

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Сборные Португалии, Бразилии и Франции вышли в плей-офф турнира.

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