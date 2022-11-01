Хави назвал лучших игроков ЧМ-2022 по позициям

Главный тренер «Барселоны» Хави назвал лучших игроков чемпионата мира в Катаре.

По мнению Хави, лучший завершитель — Ришарлисон; самые большие таланты — Мусиала и Педри; лучшие центральные защитники — Упамекано и Конате; яркий фланговый защитник — Альба; лучший голкипер — Куртуа.

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Сборные Португалии, Бразилии и Франции вышли в плей-офф турнира.

Ранее Серхио Агуэро заявил, что чемпионат мира по футболу способен объединить страны.