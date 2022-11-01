Агуэро: чемпионат мира по футболу способен объединить страны

Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро считает, что чемпионат мира объединяет страны и знакомит людей с новыми культурами.

«Чемпионат мира по футболу способен объединить страны. На этот раз он проводится в Катаре, что даёт людям возможность познакомиться с новой культурой, это делает турнир ещё более привлекательным», — приводит слова Агуэро пресс-служба ФИФА.

По его мнению, чемпионат мира — это лучшее событие в жизни для любого из футболистов.

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее сообщалось, что сборная Австралии во второй раз за 48 лет сыграла без пропущенных мячей на ЧМ.