Австралия второй раз за 48 лет сыграла без пропущенных мячей на ЧМ

Сборная Австралии одержала победу над командой Туниса в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре.

Встреча проходила на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч в игре на 24-й минуте забил нападающий австралийской сборной Митчелл Дюк.

Это второй матч без пропущенных мячей за всю историю выступлений австралийской сборной. В 1974 году на ЧМ в ФРГ австралийцы сыграли со счётом 0:0 с Чили.

Австралия набрала три очка и поднялась на второе место в турнирной таблице группы D. Тунис с одним очком опустился на последнюю, четвёртую строчку.

Ранее сообщалось, что сборная Австралии впервые за 12 лет выиграла матч на чемпионате мира по футболу.