Австралия впервые за 12 лет выиграла матч на чемпионате мира
Сборная Австралии впервые за 12 лет выиграла матч на чемпионате мира по футболу.
Австралийские футболисты одержали победу над сборной Туниса во встрече второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре со счётом 1:0.
Предыдущую победу на мировом первенстве Австралия одерживала в июне 2010 года на чемпионате мира в ЮАР над командой Сербии — 2:1.
С тех пор безвыигрышная серия австралийцев составляла семь игр.
Ранее сообщалось, что нападающий сборной Австралии Митчелл Дьюк стал первым игроком не из высшего дивизиона, забившим на ЧМ-2022 в Катаре.