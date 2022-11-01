Дюк стал первым футболистом не из высшего дивизиона, забившим на ЧМ-2022

Сборная Австралии одержала победу над командой Туниса в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре.

Автор победного гола, нападающий Митчелл Дюк стал первым футболистом не из высшего дивизиона, забившим на чемпионате мира — 2022, сообщает Opta.

Футболист выступает за японский «Фаджиано Окаяма» из второго дивизиона.

Австралия набрала три очка и поднялась на второе место в турнирной таблице группы D. Тунис с одним очком опустился на последнюю, четвёртую строчку.

Ранее стали известны составы сборных Польши и Саудовской Аравии на матч второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.