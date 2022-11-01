Польша и Саудовская Аравия объявили составы на матч ЧМ-2022

Стали известны составы сборных Польши и Саудовской Аравии на матч второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

У сборной Польши с первых минут выйдут Щенсны, Берешиньски, Кивёр, Глик, Кэш, Зелиньски, Крыховяк, Белик, Франковски, Милик и Левандовски.

В стартовый состав сборной Саудовской Аравии попали Аль-Овайс, Аль-Бреик, Аль-Булаихи, Аль-Амри, Абдулхамид, Аль-Маки, Канно, Аль-Наджеи, Аль-Давсари, Аль-Брикан и Аль-Шехри.

Встреча пройдёт на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райане. Игра начнётся в 16:00 по мск.

Ранее сообщалось, что сборная Австралии одержала победу над командой Туниса в матче второго тура группового этапа ЧМ-2022 в Катаре.