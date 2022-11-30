Канчельскис считает, что у Роналду не будет предложений от больших клубов

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на то, что клуб «Аль-Наср» предложил контракт нападающему Криштиану Роналду.

«Думаю, предложений от больших клубов не будет. Зато поедет поиграть для разнообразия. Я играл в Саудовской Аравии. Нормальный чемпионат, нормальные условия», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

По информации Marca, клуб предложил игроку контракт на два года. Отмечается, что зарплата Роналду в сезоне составит €200 млн.

22 ноября «красные дьяволы» расторгли контракт с 37-летним португальцем, который дал скандальное интервью.

Ранее сообщалось, что Эрик тен Хаг определился с кандидатами на замену Роналду.