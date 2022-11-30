Канчельскис считает, что у Роналду не будет предложений от больших клубов
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«Думаю, предложений от больших клубов не будет. Зато поедет поиграть для разнообразия. Я играл в Саудовской Аравии. Нормальный чемпионат, нормальные условия», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».
По информации Marca, клуб предложил игроку контракт на два года. Отмечается, что зарплата Роналду в сезоне составит €200 млн.
22 ноября «красные дьяволы» расторгли контракт с 37-летним португальцем, который дал скандальное интервью.
Ранее сообщалось, что Эрик тен Хаг определился с кандидатами на замену Роналду.