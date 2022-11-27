Узнать больше

Тен Хаг определился с кандидатами на замену Роналду в МЮ

Короткая ссылка
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг определился с кандидатами на замену нападающего Криштиану Роналду.
Тен Хаг определился с кандидатами на замену Роналду в МЮ
  • Gettyimages.ru

Как сообщает ESPN, тен Хаг хочет, чтобы манкунианский клуб приобрёл форварда «Милана» Рафаэла Леау или нападающего ПСВ Коди Гакпо.

По информации источника, тренер желает видеть одного из этих нападающих в МЮ в зимнее трансферное окно.

22 ноября «красные дьяволы» расторгли контракт с 37-летним португальцем, который дал скандальное интервью. В нём Роналду раскритиковал клуб и главного тренера команды Эрика тен Хага.

Ранее сообщалось, что клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» заинтересован в Роналду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить