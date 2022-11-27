Тен Хаг определился с кандидатами на замену Роналду в МЮ
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Как сообщает ESPN, тен Хаг хочет, чтобы манкунианский клуб приобрёл форварда «Милана» Рафаэла Леау или нападающего ПСВ Коди Гакпо.
По информации источника, тренер желает видеть одного из этих нападающих в МЮ в зимнее трансферное окно.
22 ноября «красные дьяволы» расторгли контракт с 37-летним португальцем, который дал скандальное интервью. В нём Роналду раскритиковал клуб и главного тренера команды Эрика тен Хага.
Ранее сообщалось, что клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» заинтересован в Роналду.