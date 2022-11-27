Тен Хаг определился с кандидатами на замену Роналду в МЮ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг определился с кандидатами на замену нападающего Криштиану Роналду.

Как сообщает ESPN, тен Хаг хочет, чтобы манкунианский клуб приобрёл форварда «Милана» Рафаэла Леау или нападающего ПСВ Коди Гакпо.

По информации источника, тренер желает видеть одного из этих нападающих в МЮ в зимнее трансферное окно.

22 ноября «красные дьяволы» расторгли контракт с 37-летним португальцем, который дал скандальное интервью. В нём Роналду раскритиковал клуб и главного тренера команды Эрика тен Хага.

Ранее сообщалось, что клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» заинтересован в Роналду.