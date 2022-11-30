Салихова: в ход пойдут все средства, лишь бы обеспечить «Зениту» трофеи и звёзды

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на обращение «Зенита» в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) в связи с удалением полузащитников Малкома и Вильмара Барриоса в кубковом матче с московской командой.

«Их сильнейший состав с бразильцами не мог обыграть наших парней, и провокации начались от бессилия. В ход пойдут все средства, лишь бы обеспечить «Зениту» трофеи и звёзды», — цитирует Салихову «РБ Спорт».

Встреча завершилась вничью (0:0) в основное время. По пенальти сильнее оказались футболисты «Зенита» (4:2).

У красно-белых после драки были удалены Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов, у «Зенита» — Вильмар Барриос, Малком и Родригао.

Ранее в «Спартаке» рассказали, кто из футболистов придёт на заседание КДК.