Салихова: в ход пойдут все средства, лишь бы обеспечить «Зениту» трофеи и звёзды
- РИА Новости
«Их сильнейший состав с бразильцами не мог обыграть наших парней, и провокации начались от бессилия. В ход пойдут все средства, лишь бы обеспечить «Зениту» трофеи и звёзды», — цитирует Салихову «РБ Спорт».
Встреча завершилась вничью (0:0) в основное время. По пенальти сильнее оказались футболисты «Зенита» (4:2).
У красно-белых после драки были удалены Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов, у «Зенита» — Вильмар Барриос, Малком и Родригао.
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