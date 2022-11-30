Колумбийский футболист Баланта скончался в возрасте 22 лет

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Колумбийский футболист аргентинского «Атлетико Тукуман» Андрес Баланта умер на 23-м году жизни.
Колумбийский футболист Баланта скончался в возрасте 22 лет
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Как сообщает пресс-служба аргентинского клуба, полузащитник потерял сознание во время тренировки.

Медики пытались реанимировать Баланту на месте, после чего его доставили в больницу, где была констатирована смерть.

В 2019 году колумбиец уже падал в обморок, но тогда ни один из проведённых анализов не показал отклонений.

Баланта играл за «Атлетико Тукуман» с июня 2022 года на правах аренды. Права на полузащитника принадлежат колумбийскому клубу «Депортиво Кали», воспитанником которого он являлся.

Ранее сообщалось, что бывший футболист сборной Австрии Герхард Родакс погиб под колёсами поезда.

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