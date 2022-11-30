«Зенит» не выступит на зимнем турнире РПЛ в Абу-Даби

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что петербургский клуб отказался от участия в зимнем турнире в Абу-Даби, организованном Российской премьер-лигой (РПЛ).
«Зенит» не выступит на зимнем турнире РПЛ в Абу-Даби
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«Учитывая то, что матчи будут проходить в Абу-Даби, а не в Дубае, «Зенит» не выступит в турнире. Всё-таки это около 150 км между городами», — приводит слова Медведева ТАСС.

По словам гендиректора петербургского клуба, у сине-бело-голубых достаточно вариантов по проведению спарринговых матчей.

«Скорее всего, мы 3 февраля сыграем с иранским «Сепаханом». Игра была намечена на конец 2022 года, но нашли новую дату. Идёт согласование последних деталей», — сказал он.

Зимний кубок РПЛ пройдёт в Абу-Даби с 1 по 11 февраля 2023 года. 25 ноября президент организации Александр Алаев сообщил, что «Зенит», московский «Спартак», «Краснодар» и «Ростов» предварительно подтвердили участие в турнире.

Ранее сообщалось, что «Зенит» отправил в Международную федерацию футбола данные для получения денег за участие защитника сборной Хорватии Деяна Ловрена в чемпионате мира 2022 года в Катаре.

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