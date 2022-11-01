«Зенит» отправил в ФИФА данные для получения денег за участие Ловрена в ЧМ-2022

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что петербургский клуб отправил в Международную федерацию футбола (ФИФА) данные для получения денег за участие защитника сборной Хорватии Деяна Ловрена в чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Зенит» получил информацию и в соответствии с применяемыми регламентами направил данные в ФИФА. Надеюсь, что сложностей с получением денег не будет», — приводит слова Медведева ТАСС.

В октябре ФИФА сообщила, что выплатит клубам $209 млн компенсации за участие футболистов в мундиале.

После двух туров группового этапа Хорватия набрала четыре очка и занимает первое место в турнирной таблице в группе F. В третьем туре хорватские футболисты сыграют с командой Бельгии. Матч состоится 1 декабря и начнётся в 18:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Зенит» обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза в связи с удалением полузащитников команды Малкома и Вильмара Барриоса в матче Кубка России со «Спартаком».