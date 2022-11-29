Sport24: «Зенит» обратился в ЭСК в связи с удалением Малкома и Барриоса

«Зенит» обратился в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) в связи с удалением Малкома и Вильмара Барриоса и неудалением игроков «Спартака» Квинси Промеса и Наиля Умярова.

ЭСК РФС и департамент судейства проведёт подробный анализ всех эпизодов инцидента в концовке матча после получения технических записей и записей с камер стадиона, сообщает Sport24.

Встреча завершилась вничью (0:0) в основное время. По пенальти сильнее оказались футболисты «Зенита» (4:2).

У красно-белых после драки были удалены Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов, у «Зенита» — Вильмар Барриос, Малком и Родригао.

Ранее в «Спартаке» рассказали, кто из футболистов придёт на заседание КДК.