Sport24: «Зенит» обратился в ЭСК в связи с удалением Малкома и Барриоса
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ЭСК РФС и департамент судейства проведёт подробный анализ всех эпизодов инцидента в концовке матча после получения технических записей и записей с камер стадиона, сообщает Sport24.
Встреча завершилась вничью (0:0) в основное время. По пенальти сильнее оказались футболисты «Зенита» (4:2).
У красно-белых после драки были удалены Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов, у «Зенита» — Вильмар Барриос, Малком и Родригао.
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