Шипулин: в страшном сне даже представить не могу, что без наших спортсменов пройдут ОИ

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Вице-президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Геннадий Шипулин высказался о возможном недопуске российских спортсменов до участия в летней Олимпиаде 2024 года в Париже.
Шипулин: в страшном сне даже представить не могу, что без наших спортсменов пройдут ОИ
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«Прогнозов дать не могу. В страшном сне даже представить не могу, что без наших спортсменов пройдут Олимпийские игры. Победы должны одерживаться только на спортивной площадке. Только спорт, только мир», — цитирует Шипулина Metaratings.

В Международном олимпийском комитете (МОК) 27 октября сообщили, что женская и мужская сборные России по волейболу не вошли в список участников квалификации к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

1 марта Международная федерация волейбола (FIVB) отстранила от международных турниров сборные и клубы из России и Белоруссии.

Ранее в ВФВ рассказали о шансах россиян принять участие в летней Олимпиаде 2024 года в Париже.

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