Marca: возвращение Месси в «Барселону» маловероятно

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси, скорее всего, не перейдёт в «Барселону».
Marca: возвращение Месси в «Барселону» маловероятно
  • AP
  • © Ariel Schalit

Как сообщает Marca, отношения между Месси и президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой остаются натянутыми. Также «Барселону» сдерживает финансовый фактор. Клуб не может себе позволить зарплату аргентинца.

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 19 матчах за парижский клуб, забил 12 мячей и отдал 14 результативных передач.

35-летний нападающий известен по выступлениям за испанскую «Барселону». В составе сине-гранатовых он провёл 778 матчей, в которых отличился 672 раза и сделал 303 результативные передачи.

Аргентинский футболист семь раз становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее сообщалось, что игроки «Пари Сен-Жермен» забили больше всех голов на чемпионате мира в Катаре после двух туров группового этапа.

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