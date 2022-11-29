Marca: возвращение Месси в «Барселону» маловероятно

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси, скорее всего, не перейдёт в «Барселону».

Как сообщает Marca, отношения между Месси и президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой остаются натянутыми. Также «Барселону» сдерживает финансовый фактор. Клуб не может себе позволить зарплату аргентинца.

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 19 матчах за парижский клуб, забил 12 мячей и отдал 14 результативных передач.

35-летний нападающий известен по выступлениям за испанскую «Барселону». В составе сине-гранатовых он провёл 778 матчей, в которых отличился 672 раза и сделал 303 результативные передачи.

Аргентинский футболист семь раз становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее сообщалось, что игроки «Пари Сен-Жермен» забили больше всех голов на чемпионате мира в Катаре после двух туров группового этапа.