Marca: возвращение Месси в «Барселону» маловероятно
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Как сообщает Marca, отношения между Месси и президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой остаются натянутыми. Также «Барселону» сдерживает финансовый фактор. Клуб не может себе позволить зарплату аргентинца.
В нынешнем сезоне футболист принял участие в 19 матчах за парижский клуб, забил 12 мячей и отдал 14 результативных передач.
35-летний нападающий известен по выступлениям за испанскую «Барселону». В составе сине-гранатовых он провёл 778 матчей, в которых отличился 672 раза и сделал 303 результативные передачи.
Аргентинский футболист семь раз становился обладателем «Золотого мяча».
Ранее сообщалось, что игроки «Пари Сен-Жермен» забили больше всех голов на чемпионате мира в Катаре после двух туров группового этапа.