Больше всех голов на ЧМ-2022 забили игроки ПСЖ

Игроки «Пари Сен-Жермен» забили больше всех голов на чемпионате мира в Катаре после двух туров группового этапа.

Футболисты парижского клуба забили уже шесть мячей: трижды отличился Килиан Мбаппе, дважды — Лионель Месси, а ещё раз — Карлос Солер.

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Сборные Португалии, Бразилии и Франции вышли в плей-офф турнира.

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