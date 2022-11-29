Источник: суд в Киеве арестовал на два месяца главу УАФ Павелко

Печерский суд Киева арестовал на два месяца главу Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко по делу о нецелевом расходовании средств.

Арест Павелко «связан с уголовным делом по нецелевому использованию средств международной помощи, которые предназначались для строительства завода по производству искусственной травы», — сообщает СТРАНА.ua.

Отмечается, что у Павелко также есть возможность внесения залога размером 9,88 млн гривен (более $266 тыс.).

Павелко возглавил Украинскую ассоциацию футбола в марте 2015 года, с февраля 2019 года является членом исполнительного комитета УЕФА.

Ранее Украина попросила ФИФА отстранить Иран от чемпионата мира — 2022 в Катаре.