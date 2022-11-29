Чимаеву не предлагали бой против чемпиона UFC Перейры

Короткая ссылка
В команде шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева сообщили, что им не поступало предложений о поединке против обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Алекса Перейры.
Чимаеву не предлагали бой против чемпиона UFC Перейры
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Во-первых, Хамзату никто не предлагал этот бой. Во-вторых, зачем нам бой в другой весовой категории, да еще и без титула?» — приводит слова собеседника ТАСС.

Поединок проходил в ночь с 12 на 13 ноября на арене «Медисон-сквер-гарден» и завершился победой бразильца нокаутом в пятом раунде.

Перейра стал новым чемпионом UFC в среднем весе.

На счету 28‑летнего Чимаева 12 побед в 12 боях в смешанных единоборствах (MMA).

Ранее российский боец Ильяс Хамзин прокомментировал возможный поединок UFC в среднем весе между бразильцем Алексом Перейрой и шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить