Чимаеву не предлагали бой против чемпиона UFC Перейры

В команде шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева сообщили, что им не поступало предложений о поединке против обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Алекса Перейры.

«Во-первых, Хамзату никто не предлагал этот бой. Во-вторых, зачем нам бой в другой весовой категории, да еще и без титула?» — приводит слова собеседника ТАСС.

Поединок проходил в ночь с 12 на 13 ноября на арене «Медисон-сквер-гарден» и завершился победой бразильца нокаутом в пятом раунде.

Перейра стал новым чемпионом UFC в среднем весе.

На счету 28‑летнего Чимаева 12 побед в 12 боях в смешанных единоборствах (MMA).

Ранее российский боец Ильяс Хамзин прокомментировал возможный поединок UFC в среднем весе между бразильцем Алексом Перейрой и шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.