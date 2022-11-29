Чимаеву не предлагали бой против чемпиона UFC Перейры
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«Во-первых, Хамзату никто не предлагал этот бой. Во-вторых, зачем нам бой в другой весовой категории, да еще и без титула?» — приводит слова собеседника ТАСС.
Поединок проходил в ночь с 12 на 13 ноября на арене «Медисон-сквер-гарден» и завершился победой бразильца нокаутом в пятом раунде.
Перейра стал новым чемпионом UFC в среднем весе.
На счету 28‑летнего Чимаева 12 побед в 12 боях в смешанных единоборствах (MMA).
Ранее российский боец Ильяс Хамзин прокомментировал возможный поединок UFC в среднем весе между бразильцем Алексом Перейрой и шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.