Узнать больше

Хамзин: Чимаев переедет Перейру

Короткая ссылка
Российский боец Ильяс Хамзин прокомментировал возможный поединок UFC в среднем весе между бразильцем Алексом Перейрой и шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.
Хамзин: Чимаев переедет Перейру
  • Gettyimages.ru

«Я думаю, что Хамзат уверенно переедет Алекса Перейру. У Чимаева хороший контроль в партере, неплохая ударка. Мы же тренировались вместе — знаю, о чём говорю. Если тот, конечно, не попадёт. Это же ММА», — цитирует Хамзина «Матч ТВ».

Поединок проходил в ночь с 12 на 13 ноября на арене «Медисон-сквер-гарден» и завершился победой бразильца нокаутом в пятом раунде.

Перейра стал новым чемпионом UFC в среднем весе.

На счету 28‑летнего Чимаева 12 побед в 12 боях в смешанных единоборствах (MMA).

Ранее руководство UFC подтвердило, что начало прорабатывать бой Чимаев — Ковингтон.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить