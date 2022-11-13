Хамзин: Чимаев переедет Перейру

Российский боец Ильяс Хамзин прокомментировал возможный поединок UFC в среднем весе между бразильцем Алексом Перейрой и шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.

«Я думаю, что Хамзат уверенно переедет Алекса Перейру. У Чимаева хороший контроль в партере, неплохая ударка. Мы же тренировались вместе — знаю, о чём говорю. Если тот, конечно, не попадёт. Это же ММА», — цитирует Хамзина «Матч ТВ».

Поединок проходил в ночь с 12 на 13 ноября на арене «Медисон-сквер-гарден» и завершился победой бразильца нокаутом в пятом раунде.

Перейра стал новым чемпионом UFC в среднем весе.

На счету 28‑летнего Чимаева 12 побед в 12 боях в смешанных единоборствах (MMA).

Ранее руководство UFC подтвердило, что начало прорабатывать бой Чимаев — Ковингтон.