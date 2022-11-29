Владелец ПСЖ высказался о возможном уходе Мбаппе

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Владелец и президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи высказался об информации о возможном уходе нападающего Килиана Мбаппе.
Владелец ПСЖ высказался о возможном уходе Мбаппе
  • Gettyimages.ru
  • © Jean Catuffe

«Он только что продлил контракт, мы все счастливы. Команда не проиграла ни одной игры в сезоне, мы уже 100 игр подряд распродаём билеты на матчи», — цитирует Аль-Хелаифи Marca.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 22 мяча и отдал шесть результативных передач в 26 матчах за парижан во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что игроки ПСЖ забили больше всех голов на чемпионате мира в Катаре после двух туров группового этапа.

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