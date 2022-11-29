Бородавко словами «никому не нужные побегушки» описал гонку преследования на КМ

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко резко высказался о формате гонки преследования на Кубке мира.
Бородавко словами «никому не нужные побегушки» описал гонку преследования на КМ
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Формат гонки преследования полностью себя дискредитирует. FIS нужно очень серьёзно подумать над изменением регламента соревнований, потому что сейчас мы видим никому не нужные побегушки», — цитирует Бородавко «Чемпионат».

Напомним, что FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

Ранее олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова рассказала о положительном моменте в пропуске международных соревнований.

 

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