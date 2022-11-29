Свечников: я русский на сто процентов, в США только работаю

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Нападающий «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников рассказал, чувствует ли себя американцем, играя в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Свечников: я русский на сто процентов, в США только работаю
  • AP
  • © Stacy Bengs

«Я бы сказал, я русский на сто процентов. Это даже не обсуждается! Туда я приезжаю играть в хоккей, делаю свою работу», — цитирует хоккеиста «Спорт-Экспресс».

Он также заявил, что не планирует делать американский паспорт, потому что не так долго живёт в США.

22-летний игрок был выбран на драфте НХЛ 2018 года под общим вторым номером.

Ранее Андрей Свечников высказался о шансах форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина стать лучшим снайпером в истории НХЛ.

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