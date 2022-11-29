Свечников: я русский на сто процентов, в США только работаю
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«Я бы сказал, я русский на сто процентов. Это даже не обсуждается! Туда я приезжаю играть в хоккей, делаю свою работу», — цитирует хоккеиста «Спорт-Экспресс».
Он также заявил, что не планирует делать американский паспорт, потому что не так долго живёт в США.
22-летний игрок был выбран на драфте НХЛ 2018 года под общим вторым номером.
Ранее Андрей Свечников высказался о шансах форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина стать лучшим снайпером в истории НХЛ.